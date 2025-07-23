В Нацбиблиотеке РТ покажут выставку, посвященную династии Ушковых

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В Национальной библиотеке Татарстана 29 августа откроется выставка, посвященная династии Ушковых и их вкладу в развитие Менделеевска. Мероприятие пройдет в рамках проекта «Лето в Татарстане», инициированного Раисом РТ Рустамом Миннихановым. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказала первый заместитель министра культуры РТ Юлия Адгамова.

В этом году отмечается 185-летний юбилей со дня рождения Петра Ушкова – представителя известной купеческой фамилии, пионера российской химической промышленности.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Проект будет построен на письмах Ушковых, связанных с их предпринимательской деятельностью в тот период. И, мне кажется, очень интересно посмотреть и проанализировать, насколько это актуально и интересно сейчас. Также будут представлены подлинные картины Ивана Шишкина, которые были найдены именно в здании бывшей заводской конторы и переданы в фонды ГМИИ РТ», – отметила Адгамова.

Есть также и другие уникальные экспонаты, например, прижизненный портрет Капитона Ушкова, купленный на аукционе в Санкт-Петербурге. По словам организаторов, письма и вещи Ушковых собирали по всей России.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Одна из задач, которую мы ставили в этом году, – завершить ремонт краеведческого музея в Менделеевске. Сейчас там работы идут к концу, но открыть музей мало, нужно его чем-то насытить. Мы заказали очень классную музеефикацию, выкупили большое количество экспонатов со всей страны, старинных, связанных с Ушковыми. И пока этот ремонт не закончен, мы уже в августе совместно с другими музеями выставим все, что собрали, в Нацбиблиотеке Республики Татарстан», – пояснил заместитель генерального директора АО «Аммоний» Юрий Разбежкин.

Он также уточнил, что выставка будет работать до ноября.

«С Ушковых началась колыбель российской химии, из нее выросла нефтехимическая отрасль, мы, газохимики , тоже выросли оттуда. И проследить, как это всё формировалось с XIX века и по сей день, можно будет на данной выставке. Потом эти экспонаты переедут в отремонтированное здание краеведческого музея, и можно будет уже посещать Менделеевск круглогодично и смотреть, что у нас нового появляется», – заключил он.