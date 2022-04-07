В Нацбиблиотеке РТ откроется выставка «Сторонний взгляд»

10 апреля в Национальной библиотеке Татарстана состоятся специальные события в рамках серии «Гений места» и откроется выставка «Сторонний взгляд». Об этом сообщает пресс-служба Фонда «Институт развития городов РТ».

Экспозиция развернется на площадке Универсального зала. Ее представят три художницы, работающие преимущественно в графических техниках, — Надежда Иванова, Камилла Нафикова, Лейла Фаизова. Они раскроют образ города. На открытии, которое запланировано на 15.00, прозвучат вводные слова от художниц и куратора выставки Александра Скобеева.

Также в этот день состоятся другие мероприятия, посвященные урбанистике, архитектуре и разным взглядам на городское пространство. С 13.00 до 18.00 на площадках библиотеки пройдут лекция «Как во время больших перемен не забыть про горожан?» и дискуссия «Как смотрят на город художники и архитекторы?». Спикерами станут выдающиеся архитекторы, урбанисты, географы.