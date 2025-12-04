В Нацбиблиотеке РТ откроется выставка советского дизайнера Валерия Акопова

Фото: Национальная библиотека РТ

В выставочном зале Национальной библиотеки Татарстана завтра, 5 декабря, откроется выставка «Художник-график – дизайнер. Рождение профессии», которая представит архив легенды советского графического дизайна Валерия Акопова.

С именем Валерия Акопова связано становление промышленной графики в СССР. Он был одним из художников и оформителей Олимпиады 1980 года, лауреатом Международной биеннале графического дизайна в Брно (1986) и других отечественных и международных наград.

Выставка уже была показана в московском Центре Вознесенского летом и в екатеринбургском Ельцин Центре осенью текущего, 2025 года.

Организаторы выставки – Центр Вознесенского, Национальная библиотека Республики Татарстан, Центр современной культуры «Смена».

Выставка откроется 5 декабря в 19 часов и будет работать до 1 февраля, вход по билетам. Время работы – с 12 до 20 часов.