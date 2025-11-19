В Нацбиблиотеке РТ обсудят альбом британской рок-группы Pink Floyd

Гостем специального проекта Национальной библиотеки Татарстана «Одна пластинка в неделю» станет музыкальный продюсер, художественный руководитель группы Yummy Music Band Юрий Федоров.

Вместе с музыкантом гости смогут услышать на виниле и обсудить двойной альбом рок-группы Pink Floyd «Delicate Sound of Thunder», записанный во время пяти концертов в августе 1988 года на стадионе Nassau Coliseum (США, Нью-Йорк, Лонг-Айленд).

Встреча пройдет завтра, 20 ноября, в 18.30. Бесплатная регистрация по ссылке.