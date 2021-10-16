В Нацбиблиотеке РТ обсудили будет ли ее архитектура актуальной через 100 лет

В Национальной библиотеке Республики Татарстан прошел круглый стол об архитектурном наследии «Архитектура для наших правнуков».

Участники обсудили, почему одни сооружения морально устаревают, а другие остаются актуальными и через 100 лет, как создать современное общественное пространство, не ограниченное контекстом насущных социальных и культурных обстоятельств, и почему Национальная библиотека РТ — это пример архитектуры для наших правнуков.

В качестве экспертов на круглый стол пригласили помощника Президента РТ, директора Российской молодежной архитектурной биеннале Наталию Фишман-Бекмамбетову, авторов архитектурного проекта трансформации здания Национальной библиотеки из бюро «ХОРА» Михаила Микадзе и Оята Шукурова, директора Выборгской библиотеки Алвара Аалто Елену Рогозину, а также заслуженного архитектора РТ Сергея Саначина.