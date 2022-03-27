В Нацбиблиотеке расскажут, как справиться с психологической травмой и ее последствиями

В Национальной библиотеке Татарстана состоится лекция «Психологическая травма: почему мы переживаем и как это проработать?». Специалист расскажет, как определить наличие таких травм и справиться с ними. Об этом сообщает пресс-служба библиотеки.

Перед участниками лекции выступит магистр психологии, автор просветительского канала Ралина Стрелкова. Она расскажет, что такое психологическая травма и почему люди ее получают, об ощущениях во время нее и после.

Также она поможет определить наличие психологической травмы и объяснит, почему важно проработать эту проблему.

Мероприятие состоится 30 марта в 19.00.