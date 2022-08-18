В Нацбиблиотеке прозвучат любимые джазовые композиции писателя Владимира Аксенова

На террасе Национальной библиотеки РТ 19 августа пройдет литературно-музыкальный вечер, посвященный писателю Владимиру Аксенову. Организаторами мероприятия выступит журнал «Казань».

В программе вечера «Текст и музыка» прозвучат отрывки из малоизвестных произведений писателя, в разные годы публиковавшиеся на страницах журнала. Не обойдется и без поэзии современных писателей, музыкальных номером, которые так или иначе будут связаны с именем героя вечера.

«Василий Аксенов очень любил джаз. На протяжении многих лет от дружил с саксофонистом, основателем ансамбля „Арсенал“ Алексеем Козловым. Потому мы не могли не включить джазовые стандарты в нашу программу. Мы специально выяснили, какие песни любил Аксенов», — рассказала главный редактор журнала «Казань» Альбина Абсалямова.

По ее словам, в этом жанре «посоревнуются» корифей джаза, саксофонист Евгения Соколова в дуэте с джазовой певицей Лилией Чугуновой и художественный руководитель казанского камерного оркестра La Primavera Рустем Абязов. К их баттлу присоединится незрячий музыкант Владимир Ненастин.

Интересно, что журнал «Казань» тесно связан с Василием Аксеновым. Ведь на страницах еще самых первых выпусков была впервые размещена повесть отца писателя — бывшего казанского градоначальника Павла Аксенова «Последняя вера». Не раз в журнале оказывались и произведения самого Владимира Аксенова.

Начало концерта в 17.00. Вход свободный.