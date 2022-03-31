В Нацбиблиотеке презентуют новую книгу казанского исследователя Алексея Клочкова

3 апреля в Национальной библиотеке РТ пройдет презентация новой книги краеведа Алексея Клочкова «Казанский посад: стены и судьбы». Об этом сообщает пресс-служба культурного учреждения.

«Книга поможет совершить мысленное путешествие вдоль линии оборонительных укреплений Казанского посада и проследить историю города вплоть до начала ХIХ столетия», — говорится в сообщении.

Издание представляет собой сборник исторических очерков. До нее Алексей Клочков издавал научно-популярные книги «Казань из окон трамвая» и «Казань: логовища мокрых улиц».

Посетить презентацию может любой желающий — для этого необходимо пройти регистрацию.