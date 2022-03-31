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Культура
31 марта 2022  05:01

В Нацбиблиотеке презентуют новую книгу казанского исследователя Алексея Клочкова

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3 апреля в Национальной библиотеке РТ пройдет презентация новой книги краеведа Алексея Клочкова «Казанский посад: стены и судьбы». Об этом сообщает пресс-служба культурного учреждения.

«Книга поможет совершить мысленное путешествие вдоль линии оборонительных укреплений Казанского посада и проследить историю города вплоть до начала ХIХ столетия», — говорится в сообщении. 

Издание представляет собой сборник исторических очерков. До нее Алексей Клочков издавал научно-популярные книги «Казань из окон трамвая» и «Казань: логовища мокрых улиц». 

Посетить презентацию может любой желающий — для этого необходимо пройти регистрацию. 

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