В Нацбиблиотеке представили роман-пророчество с Илоном Маском в роли главы США

Фото: © Жамиль Салимгареев / «Татар-информ»

В Национальной библиотеке Татарстана состоялась презентация романа заместителя начальника Управления Президента Российской Федерации по общественным проектам Александра Журавского «Альтернатива».

На творческой встрече присутствовала министр культуры Татарстана Ирада Аюпова. Она отметила, что презентация романа готовилась еще полгода назад и, несмотря на паузу, событие состоялось.

«Очень просто описывать будущее, которое произойдет через 200 лет. До него никто не доживет, и с тебя никто не спросит. Гораздо сложнее описывать то, до чего доживут многие. Высокая доля вероятности, что тебя спросят за будущее, с которым роман может не совпасть, и в этом есть особенное авторское удовольствие – конструировать этот мир», – сказал на встрече автор «Альтернативы».

Говоря о причинах написания книги, Журавский отметил, что современная культура боится обращаться к будущему, а если обращается, то непременно приходит к мрачному финалу. Позитивный взгляд на будущее был свойствен, по его словам, Ивану Ефремову, Николаю Носову или, пусть и в меньшей степени, братьям Стругацким.

«Мы, наша интеллигенция, давно не производим культурных проектов, которые бы описывали наше будущее с точки зрения позитива. Если что-то позитивное, то это экранизации Кира Булычева – опять же советское произведение», – считает Журавский.

Теперь настало время, когда нужно описать ближайшее будущее, выразил уверенность он.

В ходе встречи он напомнил сюжет своего романа, упомянул реакцию самого Илона Маска на появление в произведении, а также рассказал об отношении к Казани – Журавский родом из столицы республики.

Фото: © Жамиль Салимгареев / «Татар-информ»

События футурологического романа, в котором соединяются жанры детектива и политического триллера, разворачиваются в 2034 году накануне второй Ялтинской конференции, когда России и Президенту США Илону Маску угрожает загадочная организация «Ангелы Апокалипсиса». Предотвратить ядерную катастрофу предстоит ветерану специальной военной операции майору Ратникову и его команде. Повествование охватывает период с 2014 по 2034 год и завершается открытым финалом.

В аннотации роман описывается следующим образом: «Вселенная героев поразительной достоверности. Образ будущего без слепых пятен. Остросюжетная книга с непредсказуемым финалом, эмоциональной романтической линией, ироничными диалогами. Роман-пророчество».

Александр Журавский – заместитель начальника Управления Президента Российской Федерации по общественным проектам, член Попечительского совета ФПРК, кандидат исторических наук, политолог. В 1993 году окончил Казанский авиационный институт (ныне входит в состав Казанского национального исследовательского технического университета имени А. Н. Туполева) по специальности «аэродинамика и термодинамика», в 1999-м – Православный Свято-Тихоновский богословский институт (ПСТБИ; ныне в составе Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета) по специальности «религиоведение».

Журовский работал над романом около двух лет – идея произведения возникла в 2022 году. Изначально задумка была сценарием для киносериала. Вышел роман в декабре 2025 года тиражом 10 тыс. экземпляров, спустя год тираж удвоился. Предисловие к книге написал Никита Михалков. «Увлекательный роман-ребус, который с каждой страницей погружает читателя из осязаемого настоящего в параллельную реальность гипотетического будущего», – отметил, в частности, он.