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В Нацбиблиотеке организована экспозиция к 840-летию татарского поэта Кул Гали
В классическом читальном зале Нацбиблиотеки Татарстана организована книжная выставка к 840-летию со дня рождения татарского поэта и мыслителя Кул Гали и к 790-летию создания знаменитой поэмы «Кысса-и Йусуф» («Сказание о Юсуфе»).
«Гуманистические традиции выдающегося поэта Кул Гали оказали огромное влияние на формирование тюркоязычных литератур. Он явился основоположником булгаро-татарской письменной поэзии, его поэма вошла в золотой фонд средневековой литературы», — отметили в учреждении.
Экспозиция знакомит с ценными документами из фондов отдела рукописей и редких книг, в том числе с рукописными списками поэмы XVII — XIX веков и печатными изданиями XIX — XXI веков.
Также к памятной дате организована виртуальная мини-выставка «Жемчужина рукописного наследия».
Ранее «Татар-информ» сообщал, что Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов поручил составить план подготовки к юбилею средневекового поэта и его произведения «Кысса-и Йусуф».
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