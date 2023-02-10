В Нацбанке РТ пожилым людям рассказали, как не попасться на уловки телефонных аферистов

В Национальном банке Татарстана в рамках проекта «Прививаем культуру финансовой грамотности» состоялась встреча с людьми пенсионного и предпенсионного возраста, на которой им подробно рассказали о том, как не попасться на уловки телефонных аферистов, сообщили в пресс-службе УМВД России по Казани.

На вопросы участников встречи отвечали начальник отделения по связям со СМИ УМВД России по Казани майор внутренней службы Рафаэль Сагдиев и специалисты Банка России по РТ.

Фото: © УМВД России по Казани

Сагдиев рассказал, что в столице Татарстана с аферистами борются сотрудники по раскрытию преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий отдела уголовного розыска Управления МВД России по городу Казани.

В процессе беседы участники встречи обсудили два наиболее распространенных вида мошенничества – «Твой родственник попал в беду» и «Звонки лжесотрудников банка», а также отдельно поговорили о том, как им противодействовать.

Фото: © УМВД России по Казани

«В 2022 году отмечено снижения числа регистрируемых имущественных преступлений, совершенных дистанционным способом, за счет уменьшения числа зарегистрированных краж с банковских карт и иных счетов. Количество регистрируемых мошенничеств практически осталось на уровне прошлого года. Улучшились результаты работы по раскрытию преступлений, совершенных с использованием телекоммуникационных технологий», – уточнил Рафаэль Сагдиев.

Фото: © УМВД России по Казани

В конце мероприятия всем участникам вручили раздаточный материал по финансовой грамотности.