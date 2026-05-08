«В начале войны санитар жил всего 40 секунд»: на выставке в Казани можно узнать все о медиках Великой Отечественной войны

В Казани открылась мультимедийная выставка «Спасти и вернуть», посвященная подвигу врачей во время Великой Отечественной войны. За годы войны советские медики смогли поставить на ноги 18 млн бойцов из 22 млн раненых. О том, что показали на выставке и как медики сегодня повторяют подвиг предков на СВО, – в репортаже «Татар-информа».





В историческом парке «Россия – Моя история» открылась мультимедийная выставка «Спасти и вернуть. Медицинский фронт Великой Победы»

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Раньше врачи рисковали жизнями на передовой, сейчас они делают то же самое на СВО»

Сегодня в историческом парке «Россия – Моя история» открылась мультимедийная выставка «Спасти и вернуть. Медицинский фронт Великой Победы».

Экспозиция, представленная в 11 мультимедийных залах, раскрывает одну из ключевых, но часто остающихся в тени тем – роль медицины в сохранении человеческих жизней и поддержании боеспособности армии. Выставка последовательно рассказывает об устройстве системы военной медицины – от получения ранения на поле боя до этапов эвакуации и лечения в тыловых госпиталях.

Выставка позволяет познакомиться с архивными материалами, документальной хроникой и историями выдающихся представителей военной медицины Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Также она позволяет познакомиться с архивными материалами, документальной хроникой и историями выдающихся представителей военной медицины. На 70 мультимедийных экранах представлены материалы о Николае Пирогове, Зинаиде Ермольевой, Сергее Юдине и других выдающихся врачах, внесших значительный вклад в развитие военно-полевой медицины. Для школьников и детей подготовлены интерактивные зоны, где можно узнать, как работали, например, полевые хирурги и был устроен партизанский госпиталь.

«Каждая выставка, которая сегодня посвящена Великой Отечественной войне, очень важна важна для молодежи. Медики на войне делали большое дело. Победа была обеспечена в том числе потому, что наши замечательные врачи, медицинские сестры выносили раненых с поля боя и выхаживали их. Они делали операции в сложнейших условиях. Верный подход – еще раз показать эти страницы Великой Отечественной войны. Тема не теряет актуальности, ведь на СВО сейчас тоже многих ребят спасают наши врачи», – рассказала депутат Госдумы Татьяна Ларионова.

Татьяна Ларионова обратила внимание на количество врачей из Татарстана, участвовавших в Великой Отечественной войне Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Она обратила внимание на количество врачей из Татарстана, участвовавших в Великой Отечественной войне.

«Свыше 6 тысяч человек. А сколько госпиталей было развернуто именно у нас? Людей эвакуировали из других городов. Скольких спасли наши медики во время Великой Отечественной войны? И сейчас наши врачи, медицинские работники оформляют документы для того, чтобы идти и помогать на СВО», – добавила она.

«Хирург – это друг солдата»

«Хочу поприветствовать вас незаслуженно забытым словом – «товарищ». На мой взгляд, оно ценно тем, что вне зависимости от возраста и статуса оно делает людей равными в общении. И мы сегодня к вам обращаемся как к товарищам, потому что хотим, чтобы вы сердцем почувствовали, что Победа – она наша общая. Любого человека, который благодаря ней живет на этой земле. Цена жизни наших дедов, прадедов, их жизней и здоровья. Это то, что делает всех нас победителями», – обратился член Президиума Государственного Совета Республики Татарстан Алексей Созинов к посетителям выставки.

Алексей Созинов напомнил студентам, пришедшим на выставку, что они живут в городе, где трудился и работал русский и советский хирург Александр Вишневский Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Через судьбы военных врачей, медицинских сестер, санинструкторов и раненых солдат для зрителей открылся масштаб задач, стоявших перед медицинской службой в условиях непрерывных боевых действий. Отдельное место в экспозиции занял процесс спасения раненых. Алексей Созинов напомнил слова маршала Рокоссовского о том, что войну выиграли именно раненые.

«Война – это не кто кого перестреляет, война – это кто кого передумает. Мы ведь воевали с величайшей европейской державой, не только военной, но и индустриальной, и научной. Немецкие врачи возвращали в строй чуть более половины раненых, а советские врачи возвращали в строй три четверти. За годы войны через систему медицинской помощи прошли около 22 миллионов наших граждан, из которых 18 миллионов были возвращены в строй», – рассказал он.

Алексей Созинов напомнил студентам, пришедшим на выставку, что они живут в городе, где трудился и работал русский и советский хирург, один из основоположников отечественной нейрохирургии, основатель Казанской хирургической школы Александр Вишневский.

«Здесь он сделал все свои открытия, стал ученым. Здесь опубликовал в медицинском журнале свою великолепную триаду: "Анестезия, блокада, мазь". И сам он говорил, что его триада позволяет спасти раненого бойца хоть в блестящей операционной, хоть в крестьянской избе, на деревянном столе при свете керосиновой лампы. А маршал Василий Чуйков сказал: "Хирург – друг солдата"», – добавил Алексей Созинов.

Он напомнил, что в Казани в годы Великой Отечественной войны, по официальным данным, было развернуто порядка 75 госпиталей, но в реальности цифра эта доходила до ста.

«Мне довелось учиться у учителей-фронтовиков. Я читал рукописные воспоминания тех времен. Мне запомнилась такая история: в один из госпиталей, который был расположен в здании нынешнего Суворовского военного училища, должен был прибыть эшелон с ранеными, и его необходимо было встретить. И, как назло, была прекращена подача воды. Врачи, медицинские сестры, легкораненые начали носить воду с Казанки. Представляете? Там же гора. И следующим утром эшелон раненых встретили свежевыстиранным и глаженым бельем. Подвиг был совершен всеми и был во всем», – подытожил он.

Отдельного внимания стоит то, что в условиях 1418 дней войны, массовых перемещений населения и крайне сложных бытовых условий в стране не было зафиксировано ни одной масштабной эпидемии.

Вместе с медицинскими работниками, санинструкторами и врачами на мультимедийных экспозициях посетители прошли путь от оказания первой помощи до сложных хирургических операций и реабилитации в годы войны Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«В первые годы войны санитар жил всего 40 секунд»

Вместе с медицинскими работниками, санинструкторами и врачами на мультимедийных экспозициях посетители прошли путь от оказания первой помощи до сложных хирургических операций и реабилитации в годы войны. Значительную часть выставки заняли фронтовые письма, кинохроника, личные истории врачей и раненых, ранее нигде не публиковавшиеся.

«Дорогие дети, вы думаете, всё, о чем мы сейчас говорим, было давным-давно? На самом деле это все близко и рядом, потому что каждый из ваших дедушек, бабушек, а может, прабабушек или прадедушек был участником всех тех событий, которые сегодня вспоминает наша страна. Это день, который невозможно забыть. Это время, которое не может кануть в Лету, потому что оно живо ранами, болезнями и страданиями по сей день. Произошедшее в годы Великой Отечественной войны, те потери, которые понесла наша страна, – они невосполнимы. Сегодня любое воспоминание об этом, любое прикосновение к этому священному времени является знаком нашей благодарности к тем, кто сохранил нашу с вами жизнь», – рассказал митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл.

Владыка Кирилл напомнил, что медицинские работники, медицинские сестры и санитары на своих плечах выносили раненых с полей сражений, рискуя жизнью Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Владыка Кирилл напомнил, что медицинские работники, медицинские сестры и санитары на своих плечах выносили раненых с полей сражений, рискуя жизнью. Он поделился историей о своем друге, погибшем на СВО.

«Год назад у меня друг погиб на войне, вынося бойца на своих руках. Он ушел туда добровольцем. Будучи санитаром, на поле боя он подобрал раненого бойца и был убит вражеским дроном. Здоровый, молодой, достаточно, сильный человек, отец четверых детей. И сколько таких людей еще и сейчас погибают на полях сражений? И тех, кто ушел из этой жизни в годы Великой Отечественной войны. Помните о них, потому что они – герои. Они – наши ангелы-хранители, они – те, кому мы должны вечно быть благодарными за нашу с вами жизнь», – сказал митрополит Кирилл.

Его слова дополнил ректор Российского исламского института, заместитель муфтия Татарстана Рафик хазрат Мухаметшин, он привел в пример удивительную статистику, что жизни почти 40% от общего числа раненых зависели от врачей.

«Если им вовремя не оказывали медицинскую помощь, они погибали. Есть такая ужасающая статистика: в первые годы Великой Отечественной войны на передовой жизнь санитара длилась около 40 секунд. Многие погибали. Поэтому Великая Отечественная война – это не только те люди, которые воевали на передовой, но и люди, которые спасали других», – сказал он.

В день открытия выставку посетили более 500 человек: учащиеся старших классов, студенты колледжей, сотрудники Управления Министерства юстиции РФ по РТ и Республиканского медицинского библиотечно-информационного центра Министерства здравоохранения РТ. Экспозиция будет работать до 26 июня этого года.

Одной из первых на выставке сегодня побывала София Пардо Пиньерос. Она студентка КИУ, приехала из Колумбии. Девушка рассказала, что ее тронуло глубокое уважение россиян к своей истории.

«Очень красиво. Я знаю, что это очень важный праздник для россиян. Выставка была очень интересной», – сказала она.