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В начале торгов на Мосбирже доллар превысил 87 рублей впервые с марта 2022 года
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В начале сегодняшних валютных торгов на Мосбирже доллар превысил 87 рублей впервые с 29 марта 2022 года, а евро впервые с 25 апреля преодолело отметку в 95 рублей. Об этом свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 07:04 по московскому времени, курс американской валюты рос на 2,99% — до 87,23 рубля, европейской — до 95,28 рубля (+3,18%).
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