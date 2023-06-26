В начале торгов на Мосбирже доллар превысил 87 рублей впервые с марта 2022 года

В начале сегодняшних валютных торгов на Мосбирже доллар превысил 87 рублей впервые с 29 марта 2022 года, а евро впервые с 25 апреля преодолело отметку в 95 рублей. Об этом свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 07:04 по московскому времени, курс американской валюты рос на 2,99% — до 87,23 рубля, европейской — до 95,28 рубля (+3,18%).