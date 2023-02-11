«Вначале ставят молодых и умных»: в Татарстане стартовали гонки на собачьих упряжках

Первая зимняя гонка на собачьих упряжках «Золотой волк Свияжска» стартовала сегодня на острове-граде. Более 30 наездников из 7 регионов России поборются в двух дисциплинах – заезде на лыжах и езде на упряжках. Как прошел чемпионат и кто занял первое место — в фоторепортаже «Татар-информа».

Участников одного из самых ярких зимних спортивных событий года поприветствовал глава Зеленодольского района Михаил Афанасьев.

Михаил Афанасьев

«Для нас очень почетно проводить чемпионат, мы выражаем благодарность организаторам. Сегодня здесь собрались десятки спортсменов — все они единомышленники, которые увлеченно занимаются по-настоящему любимым делом, тем самым показывая достойный пример для подрастающего поколения. Надеюсь, в дальнейшем гонки станут традиционными в Свияжске», - отметил глава.

Марина Патяшина

С торжественной речью к спортсменам и гостям гонок обратилась и руководитель Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина. «Я была очень удивлена тем, что главного санитарного врача, который занимается сохранением здоровья людей, пригласили на такое необычное мероприятие. Это приятно, потому что я люблю собак и если бы не стала санитарным врачом, то точно бы стала ветеринарным. Хочу пожелать всем спортсменам победы», - сказала она.

Помимо наездников и гостей почетными гостями зимнего праздника стали начальник Управления по работе с обращениями граждан Раиса Татарстана Роза Килькеева, замминистра культуры РТ Дамир Натфуллин и судья Российской кинологической Федерации по гонкам в собачьих упряжках Илья Серов.

Светлана Толстых

Глава Зеленодольского района наградил благодарственными письмами и памятными подарками за подготовку гонок «Золотой волк Свияжска» начальника Управления по работе с обращениями граждан Раиса РТ Розу Килькееву и директора Федерации ездового спорта Татарстана Светлану Толстых.

На стартовой площадке на реке Свияге сегодня звенел разноголосый лай. Маламуты, сибирские хаски, овчарки и самоеды — каких только четвероногих бегунков сегодня не было на гонках «Золотой волк Свияжска»! Самыми выделяющимися участниками стала пара доберманов — Зефир и Лера. По словам хозяина Ленара Хакимова, в мире гонок они новички, но с волнением справляются успешно.

Ленар Хакимов

«Вместе с доберманами в гонках на собачьих упряжках мы участвуем с 2022 года. На самом деле, я не думал, что собаки у меня побегут, ведь они очень игривые, любят похулиганить, а иногда и тяжело поддаются дрессировке. Сегодня мы участвуем в гонке вместе с сыном, для нас это уже семейное дело. Осталось только маму поставить в нарты», - рассказал Хакимов.

Денис Малахов

Еще один участник гонок Денис Малахов говорит, что участвует в соревнованиях не первый год. Уже с 2017 года он является многократным призером и победителем различных соревнований на собачьих упряжках, в том числе завоевал титул чемпиона Марий Эл. Один из секретов постоянных побед — усердные тренировки. Вместе с собаками ежедневно Денис пробегает более 15 км.

«Вначале в связку ставят молодых и умных собак. Они задают скорость и темп, а также реагируют на запутанные трассы. А уже в конце связки ставят более зрелых собак, которые отличаются выносливостью. Большая часть успеха зависит от самих собак. Конечно, сегодня мы надеемся забрать чемпионский титул Татарстана», - отметил он.

И если одни участвуют в соревновании в одиночку, то другие претендентуют на победу всей семьей. «Сегодня в гонках участвуем мы с мужем и трое детей. Первый раз мы попробовали поучаствовать в похожем соревновании в 2016 году из любопытства и после чего сразу втянулись. Тогда у нас была одна собака, но потом завели еще двоих и стали заниматься серьезнее — ездить на соревнования и в другие города, вот и сегодня приехали в Татарстан, хотя сами мы из Ульяновска», – поделилась участница гонок Елена Тимкова.

Для участников подготовили трассы протяженностью от 250 метров до 10 километров. Перед началом соревнования судья рассказал участникам о правилах, о маршруте гонок и призвал наездников уважать друг друга. Также в гонках приняли участие и юные каюры, которые соревновались на самой маленькой дистанции.

Отметим, что зимняя гонка на собачьих упряжках «Золотой волк Свияжска» проходит при поддержке администрации Зеленодольского района Татарстана. Само соревнование благотворительное — собранные средства пойдут на развитие Зеленодольского приюта для собак.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»