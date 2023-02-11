«Вначале ставят молодых и умных»: в Татарстане стартовали гонки на собачьих упряжках
Первая зимняя гонка на собачьих упряжках «Золотой волк Свияжска» стартовала сегодня на острове-граде. Более 30 наездников из 7 регионов России поборются в двух дисциплинах – заезде на лыжах и езде на упряжках. Как прошел чемпионат и кто занял первое место — в фоторепортаже «Татар-информа».
Участников одного из самых ярких зимних спортивных событий года поприветствовал глава Зеленодольского района Михаил Афанасьев.
«Для нас очень почетно проводить чемпионат, мы выражаем благодарность организаторам. Сегодня здесь собрались десятки спортсменов — все они единомышленники, которые увлеченно занимаются по-настоящему любимым делом, тем самым показывая достойный пример для подрастающего поколения. Надеюсь, в дальнейшем гонки станут традиционными в Свияжске», - отметил глава.
С торжественной речью к спортсменам и гостям гонок обратилась и руководитель Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина. «Я была очень удивлена тем, что главного санитарного врача, который занимается сохранением здоровья людей, пригласили на такое необычное мероприятие. Это приятно, потому что я люблю собак и если бы не стала санитарным врачом, то точно бы стала ветеринарным. Хочу пожелать всем спортсменам победы», - сказала она.
Помимо наездников и гостей почетными гостями зимнего праздника стали начальник Управления по работе с обращениями граждан Раиса Татарстана Роза Килькеева, замминистра культуры РТ Дамир Натфуллин и судья Российской кинологической Федерации по гонкам в собачьих упряжках Илья Серов.
Глава Зеленодольского района наградил благодарственными письмами и памятными подарками за подготовку гонок «Золотой волк Свияжска» начальника Управления по работе с обращениями граждан Раиса РТ Розу Килькееву и директора Федерации ездового спорта Татарстана Светлану Толстых.
На стартовой площадке на реке Свияге сегодня звенел разноголосый лай. Маламуты, сибирские хаски, овчарки и самоеды — каких только четвероногих бегунков сегодня не было на гонках «Золотой волк Свияжска»! Самыми выделяющимися участниками стала пара доберманов — Зефир и Лера. По словам хозяина Ленара Хакимова, в мире гонок они новички, но с волнением справляются успешно.
«Вместе с доберманами в гонках на собачьих упряжках мы участвуем с 2022 года. На самом деле, я не думал, что собаки у меня побегут, ведь они очень игривые, любят похулиганить, а иногда и тяжело поддаются дрессировке. Сегодня мы участвуем в гонке вместе с сыном, для нас это уже семейное дело. Осталось только маму поставить в нарты», - рассказал Хакимов.
Еще один участник гонок Денис Малахов говорит, что участвует в соревнованиях не первый год. Уже с 2017 года он является многократным призером и победителем различных соревнований на собачьих упряжках, в том числе завоевал титул чемпиона Марий Эл. Один из секретов постоянных побед — усердные тренировки. Вместе с собаками ежедневно Денис пробегает более 15 км.
«Вначале в связку ставят молодых и умных собак. Они задают скорость и темп, а также реагируют на запутанные трассы. А уже в конце связки ставят более зрелых собак, которые отличаются выносливостью. Большая часть успеха зависит от самих собак. Конечно, сегодня мы надеемся забрать чемпионский титул Татарстана», - отметил он.
И если одни участвуют в соревновании в одиночку, то другие претендентуют на победу всей семьей. «Сегодня в гонках участвуем мы с мужем и трое детей. Первый раз мы попробовали поучаствовать в похожем соревновании в 2016 году из любопытства и после чего сразу втянулись. Тогда у нас была одна собака, но потом завели еще двоих и стали заниматься серьезнее — ездить на соревнования и в другие города, вот и сегодня приехали в Татарстан, хотя сами мы из Ульяновска», – поделилась участница гонок Елена Тимкова.
Для участников подготовили трассы протяженностью от 250 метров до 10 километров. Перед началом соревнования судья рассказал участникам о правилах, о маршруте гонок и призвал наездников уважать друг друга. Также в гонках приняли участие и юные каюры, которые соревновались на самой маленькой дистанции.
Отметим, что зимняя гонка на собачьих упряжках «Золотой волк Свияжска» проходит при поддержке администрации Зеленодольского района Татарстана. Само соревнование благотворительное — собранные средства пойдут на развитие Зеленодольского приюта для собак.
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»