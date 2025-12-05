news_header_top
Общество 5 декабря 2025 12:35

Синоптик предупредил о похолодании до -15 градусов в РТ в начале следующей недели

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Выходные в Татарстане будут тёплыми, а в начале следующей недели ожидается кратковременный мороз без осадков. Такой прогноз в разговоре с «Татар-информом» озвучил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

По его словам, в субботу температура будет держаться на уровне около нуля градусов, возможен небольшой снег. В воскресенье начнётся похолодание, и к вечеру столбики термометров могут опуститься до минусовых значений.

«Начало следующей недели – понедельник-вторник – будет морозным. Температура в республике опустится до -10..-12 градусов, а восточнее до -15. Это, так сказать, первый визит зимы, но кратковременный. Остальную неделю снова будет наблюдаться повышение температуры с небольшим снегом», – поделился Шувалов.

Метеоролог добавил, что значительного снежного покрова в ближайшее время не предвидится: выпавший снег, вероятно, растает в следующую волну тепла, ожидаемую 10–12 декабря.

