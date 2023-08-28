В начале сентября в Зеленодольске пройдет благотворительный забег «Беги! Корми! Живи!»

3 сентября в Зеленодольске пройдет первый благотворительный забег «Беги! Корми! Живи!», посвященный пятилетию проекта «Приют человека». По сообщению организаторов, в забеге примут участие около тысячи человек. Старт мероприятия запланирован на 9 утра в спорткомплексе «Маяк».

В забеге предусмотрены три дистанции: детская – 500 метров и две взрослых – по 2,5 и 5 км. Для участников забега будет организована бесплатная раздача горячей еды в павильонах кормления в рамках проекта «Приют человека». Все желающие смогут принести одежду для нуждающихся. Для детей будут организованы анимационная программа, конкурсы, розыгрыши и подарки.

Все вырученные средства будут направлены в помощь нуждающимся проекта «Приют человека». Общий призовой фонд составит 100 тысяч рублей.

Принять участие в забеге можно, пройдя регистрацию по ссылке.

Проект «Приют человека» реализуется с 2018 года. Его основной задачей является помощь бездомным и малоимущим людям на безвозмездной основе. На сегодняшний день функционируют 15 пунктов помощи в десяти городах республики, в которых ежедневно раздается около двух тысяч порций горячей еды для нуждающихся, пенсионеров и незащищенных слоев населения.