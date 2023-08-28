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В начале сентября в Зеленодольске пройдет благотворительный забег «Беги! Корми! Живи!»
3 сентября в Зеленодольске пройдет первый благотворительный забег «Беги! Корми! Живи!», посвященный пятилетию проекта «Приют человека». По сообщению организаторов, в забеге примут участие около тысячи человек. Старт мероприятия запланирован на 9 утра в спорткомплексе «Маяк».
В забеге предусмотрены три дистанции: детская – 500 метров и две взрослых – по 2,5 и 5 км. Для участников забега будет организована бесплатная раздача горячей еды в павильонах кормления в рамках проекта «Приют человека». Все желающие смогут принести одежду для нуждающихся. Для детей будут организованы анимационная программа, конкурсы, розыгрыши и подарки.
Все вырученные средства будут направлены в помощь нуждающимся проекта «Приют человека». Общий призовой фонд составит 100 тысяч рублей.
Принять участие в забеге можно, пройдя регистрацию по ссылке.
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