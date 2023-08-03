В начале сентября в Казани пройдет фестиваль музыки и новых медиа «СоТворение»

В начале сентября в столице Татарстана пройдет фестиваль музыки и новых медиа «СоТворение». Постановление горисполкома о подготовке и проведении события опубликовано в новом выпуске Сборника документов и правовых актов, размещенного на сайте мэрии.

Так, городские власти планируют организовать мероприятия на трех площадках – на площади Тысячелетия, в парке «Черное Озеро» и на улице Профсоюзная.

В состав оргкомитета вошли руководитель исполкома Казани Рустем Гафаров, его заместитель по социальным вопросам Гузель Сагитова, руководитель аппарата исполкома Булат Алеев и др.