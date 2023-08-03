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В начале сентября в Казани пройдет фестиваль музыки и новых медиа «СоТворение»
В начале сентября в столице Татарстана пройдет фестиваль музыки и новых медиа «СоТворение». Постановление горисполкома о подготовке и проведении события опубликовано в новом выпуске Сборника документов и правовых актов, размещенного на сайте мэрии.
Так, городские власти планируют организовать мероприятия на трех площадках – на площади Тысячелетия, в парке «Черное Озеро» и на улице Профсоюзная.
В состав оргкомитета вошли руководитель исполкома Казани Рустем Гафаров, его заместитель по социальным вопросам Гузель Сагитова, руководитель аппарата исполкома Булат Алеев и др.
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