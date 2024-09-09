В начале сентября 2024-го в России продали рекордное за 5 месяцев количество новых авто

За первые 7 дней сентября 2024-го в РФ продали 38 115 новых легковушек. Это рекорд, которого не достигали с апреля, пишет агентство «АВТОСТАТ». Напомним, больше всего машин в этом году автосалоны продали с 25-го по 31 марта – 38,4 тыс. штук.

Самой популярной маркой по объемам продаж стала «Лада» (продано 8 тыс. машин за неделю). Далее идут «китаец» Haval (5 тыс. штук) и Chery (4,4 тыс. шт.).

В «десятку» также попали китайские марки Geely (4,2 тыс.), Changan (3 тыс.), OMODA (1,3 тыс.), Jetour (1 тыс.) и EXEED (1 тыс.), а также бренд из Белоруссии Belgee (897 проданных машин) и JAECOO из Китая (806 шт.).