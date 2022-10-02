В начале новой рабочей недели в Татарстане потеплеет до +19 градусов

В понедельник, 3 октября, в Татарстане ожидается облачная погода, временами пройдет дождь, следует из прогноза Гидрометцентра РТ. Ветер юго-восточный, южный умеренный, днем сильный порывами 15-20 м/с. Температура воздуха ночью составит 7-12 градусов тепла, днем – от +14 до +19 градусов.

Во вторник, 4 октября, в республике сохранится облачная и дождливая погода с сильным ветром до 20 м/с. Температура воздуха в ночные часы будет колебаться от +6 до +11 градусов, в дневные – от +11 до +16.

Сегодня днем, напомним, в Татарстане местами пройдут умеренные дожди, воздух прогреется до +18 градусов, в Казани – до 14-16 градусов тепла.