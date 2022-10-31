news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Общество
31 октября 2022  20:26

В начале недели Татарстан ожидают снег, метели и гололедица на дорогах

news_top_970_100

В первой половине недели в Татарстане прогнозируются снег, снежная каша и гололедица на дорогах, а также сильный ветер. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

Влияние на погоду окажет тыловая часть циклона. Как сообщал ранее «Татар-информ», уже завтра на территории республики ожидаются кратковременные метели с усилениями ветра.

2 и 3 ноября ситуация не изменится. Температуры воздуха будут колебаться от −4 градусов до 0 ночью, а также от 0 до +3 — в дневные часы. 

Предварительно, 4 и 5 ноября вероятность осадков снизится. Ночью ожидается от −5 до 0 градусов, днем — от 0 до +3. На дорогах вновь прогнозируется гололедица.

#погода #гололедица #сильный ветер
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100