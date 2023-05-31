В начале июня несколько улиц в Казани перекроют из-за проведения полумарафона

4 июня в Казани пройдет Всероссийский полумарафон «ЗаБег.РФ», из-за которого по нескольким улицам города ограничат движение транспорта. Постановление об ограничении подписали в исполкоме столицы Татарстана.

Для транспорта закроют следующие участки дорог:

с 08.00 до 12.00 – по ул.С.Хакима от ул.Декабристов до ул.Ф.Амирхана (в двух направлениях движения);

с 08.00 до 13.00 – по ул.С.Хакима от ул.Ф.Амирхана до пересечения с ул.Чистопольской (в двух направлениях движения, с возможностью сквозного проезда со стороны ул.А.Козина и ул.Нигматуллина);

с 08.00 до 13.00 – по ул.Чистопольской от съезда с ул.С.Хакима до съезда на ул.Чистопольской (приостановление трех правых полос движения);

с 8.00 до 13.00 – по ул.Чистопольской до съезда на круговое движение вокруг стадиона «Ак Барс Арена» (приостановление трех правых полос движения);

с 8.00 до 13.00 – по внутренней дороге вокруг стадиона «Ак Барс Арена» (полное ограничение движения).

Жители города еще могут оставить свои заявки на участие в полумарафоне – они принимаются по ссылке. Для спортсменов подготовят несколько дистанций: в 1, 5, 10 и 21,1 км. Для детей в возрасте от 3 до 10 лет организуют специальные маршруты на 300 и 600 м.