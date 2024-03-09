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В начале года в Татарстане на 23% подорожали овощи
В январе 2024 года в Татарстане на 23% подорожали овощи в сравнении с декабрем. В отношении же января предыдущего года цены поднялись на 26,4%. Об этом говорится в докладе о социально-экономическом положении РТ, подготовленном Татарстанстатом.
В целом стоимость продовольственных товаров за месяц выросла на 1,7%, а за год — на 8,5%, плодоовощной продукции — на 9,9% и 25,9%, алкоголь — 1,5% и 1,8%, общественное питание — 0,4% и 9% соответственно.
По отдельным товарам больше всего подорожали белокочанная капуста, прибавившая сразу 25,9% с декабря, морковь, выросшая в цене на 19,6%, репчатый лук — на 14,2%.
Самым подешевевшим за месяц товаром стали яйца — минус 2,9%. Однако по сравнению с январем 2023 года цены на них оказались на 84% дороже.
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