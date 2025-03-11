В начале февраля портфель ипотечного кредитования РТ превысил 653 млрд рублей

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Средний размер ипотечного кредита в Татарстане в январе составил 3,7 млн рублей. Об этом свидетельствуют опубликованные на днях данные ЦБ РФ. Шесть лет назад (в январе 2019 года), до запуска программы льготной ипотеки под 6,5% годовых (позже – 8%), которую ввели в 2020 году, средний размер ипотечного кредита составлял около 2 млн рублей.

Средний срок кредита на жилье в Татарстане – 25 лет и 4 месяца. Для сравнения: в январе 2019 года татарстанцы планировали выплатить ипотеку за 17 лет.

Портфель ипотечного кредитования в республике по состоянию на 1 февраля 2025 года составляет 653,6 млрд рублей, увеличившись за год на 10%. Это больше, чем прогнозируемые доходы бюджета РТ на 2025 год, почти в 1,5 раза.​

«Ипотечные кредиты сейчас берут по максимуму – 6 млн на срок в 30 лет. Сегодня главный драйвер на рынке – это семейная ипотека, а она ограничена лимитом. Выплачивать семейную ипотеку досрочно на сегодняшнем рынке с постоянно растущей инфляцией бессмысленно. Что касается банков, то они с осторожностью выдают кредиты, так как наблюдается большая закредитованность населения», – рассказала «Татар-информу» президент Гильдии риелторов Татарстана, руководитель агентства недвижимости «Татнед» Анастасия Голяшева.

«Если мы посмотрим на статистику, то увидим, что мы сейчас достигли рекорда по задолженности, по количеству «просрочников» по ипотеке. Тянуть ее с такой ставкой, а многие ведь брали ее для того, чтобы впоследствии рефинансировать, невозможно. Соответственно, я не рекомендую кому-то брать ипотеку с прицелом на то, что впоследствии они ее могут рефинансировать. Условия, на которые они рассчитывают, могут не наступить ни в 2025, ни в 2026 году, и нужно объективно оценивать свои финансовые возможности», – прокомментировала «Татар-информу» ситуацию член Гильдии риелторов РТ, руководитель компании «Счастливый дом» Анастасия Гизатова.