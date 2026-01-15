В начале февраля Казань примет конференцию «Сделано в России. Выбирают в мире»

С 3 по 5 февраля в столице Татарстана пройдет Всероссийская конференция «Сделано в России. Выбирают в мире». Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики РТ.

Частью мероприятия станет стратегическая сессия с российскими компаниями, посвященная актуализации государственных мер поддержки экспорта. Также будет организована закупочная сессия с иностранными компаниями, заинтересованными в приобретении российских медицинских товаров и услуг.

Цель закупочной сессии – создание эффективной платформы для прямых деловых переговоров между производителями и дистрибьюторами отечественных товаров медицинского назначения с крупными закупщиками из стран СНГ и Ближнего Востока, пояснили в ведомстве.

Предполагается, что в закупочной сессии примут участие представители компаний из Армении, Казахстана, Кыргызстана, Азербайджана, Ирана, Омана, Объединенных Арабских Эмиратов и Саудовской Аравии.

Среди потенциальных иностранных партнеров окажутся покупатели и дистрибьюторы медицинского и лабораторного оборудования, хирургических инструментов, медицинских изделий и расходных материалов (включая стоматологические), специализированной одежды, биологически активных добавок, медицинской косметики, а также представители фармацевтических сетей.

Помимо прочего, у участников будет возможность организации кооперации с компаниями из 20 регионов России.

Таким образом, приехавшие на конференцию получат возможность обсудить направления актуализации мер поддержки экспорта, презентовать свою продукцию перед профильными закупщиками, наладить долгосрочные партнерские отношения, расширить рынки сбыта и укрепить позиции на российском и международном уровне.

Регистрация на мероприятие осуществляется по ссылке: https://event.ragroup.pro/form/entrepreneur.

По вопросам регистрации и участия в закупочной сессии следует обращаться в Центр поддержки экспорта по телефонам: 8 (843) 524-90-90 (доб. 278, 273, 279, 313, 316) и 8-987-270-06-91, а также по электронной почте: tatexport@yandex.ru.

Событие организовано при поддержке Министерства экономики Республики Татарстан и его подведомственных организаций по национальным проектам «Международная кооперация и экспорт» и «Эффективная и конкурентная экономика».