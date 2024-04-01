В начале 2024 у россиян вырос спрос на заграничные курорты, но не в Турцию

В первом квартале 2024-го объем бронирований туров за рубежом среди россиян вырос в диапозоне 12–22% год к году. Граждане стали чаще ездить в Шри-Ланку, Таиланд и на Кубу, пишет «КоммерсантЪ».

Вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин считает, что такая выездная активность связана с увеличением на 10–15% за год объема доступной авиаперевозки и стабилизацией курсов валют. В некоторых турагентствах полагают, что количество поездок может стимулировать и частичное упрощение визовых процедур: скоро шенгенские визы начнут выдавать Болгария и Румыния.

Также, согласно статистике «Слетать.ру», спрос на Маврикий за год вырос в восемь раз, на Вьетнам — в четыре раза, на Кубу и Индонезию — вдвое, на Таиланд — в полтора раза.

При этом из-за того, что география поездок расширяется, спрос у россиян на Турцию сокращается. По данным «Яндекс Путешествий», число забронированных в эту страну билетов год к году сократилось на 7%. Еще одна причина «турецкой» не востребованности – высокая инфляция и, как следствие, большие расходы на отдых.

По подсчетам Горина, за границу на данный момент регулярно выезжают 3–4% россиян. Для сравнения: в 2019 году было 6–7% выезжающих. Но дальнейший потенциал восстановления рынка, по его словам, ограничен. Эксперт поясняет, что возможности для расширения географии полетов в условиях санкций почти исчерпались, доступные места могут, конечно, увеличиться, но не на много. На спрос повлияет и ограниченная платежеспособность населения, ведь расходы на зарубежный отдых растут.

Добавим, что, по оценкам «Слетать.ру», средний чек при бронировании путешествий в Египет за первый квартал составил 154,3 тыс. рублей (+17%), в ОАЭ — 209,2 тыс. рублей (+17,5%), в Таиланд — 236,7 тыс. рублей (+10%).