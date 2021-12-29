В начале 2022 года Россия и Беларусь планируют провести военные учения

В феврале-марте будущего года пройдут российско-белорусские военные учения. Об этом на встрече с коллегой Александром Лукашенко заявил Президент России Владимир Путин, сообщает ТАСС.

«Как вы и предлагали, мы проведем их [учения], там военные согласуют — в марте или в феврале», — сказал глава государства.

В начале встречи Лукашенко обратился к Путину и попросил не останавливать сотрудничество в военной отрасли и в военно-производственной сфере. Он отметил, что нужно продолжать создание центров по обучению военных, прежде всего новым образцам военной техники, которые Беларусь закупает у России.