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Политика
29 декабря 2021  17:52

В начале 2022 года Россия и Беларусь планируют провести военные учения

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В феврале-марте будущего года пройдут российско-белорусские военные учения. Об этом на встрече с коллегой Александром Лукашенко заявил Президент России Владимир Путин, сообщает ТАСС.

«Как вы и предлагали, мы проведем их [учения], там военные согласуют — в марте или в феврале», — сказал глава государства. 

В начале встречи Лукашенко обратился к Путину и попросил не останавливать сотрудничество в военной отрасли и в военно-производственной сфере. Он отметил, что нужно продолжать создание центров по обучению военных, прежде всего новым образцам военной техники, которые Беларусь закупает у России.

#Владимир Путин #Александр Лукашенко
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