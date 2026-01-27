В Челнах суд отправил водителя за решетку за то, что он снова сел пьяным за руль

Набережночелнинский суд вынес приговор водителю Руслану Ершову. Мужчина в состоянии алкогольного опьянения управлял автомобилем «Лада Гранта» и был задержан инспектором ДПС. От медицинского освидетельствования он отказался.

Рассмотрение дела прошло в особом порядке по ходатайству самого Ершова, поскольку он полностью признал свою вину.

«За управление автомобилем в состоянии опьянения, будучи ранее подвергнутым административному наказанию за отказ от прохождения медицинского освидетельствования, суд приговорил Руслана Ершова к одному году и четырем месяцам лишения свободы. Кроме того, он лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом, на два с половиной года», – сообщили «Татар-информу» в пресс-службе Набережночелнинского суда.

Также суд постановил конфисковать автомобиль и обратить его в доход государства. Приговор пока не вступил в законную силу.