В Набережных Челнах в День республики выступит Jony

Праздничная программа, посвященная Дню Республики Татарстан, 30 августа в Набережных Челнах будет организована на 6 площадках в трех районах города. Об этом пишут «Челнинские известия».

На малом майдане парка Прибрежный в 14.00 состоится награждение участников фестиваля, а также победителей городского конкурса по благоустройству дворов, районов.

В 17.00 здесь же пройдет театрализованное представление «Поем тебе, любимый Татарстан!».

В 18.15 будет выступать народный артист Татарстана и Башкортостана Айдар Галимов, с 19.15 — певец Jony.

На 20 часов запланирована дискотека, которую проведет диджей Илья Лавров. В 21.00 можно будет увидеть салют.

В 11 утра на городском ипподроме начнутся соревнования по национальной борьбе за звание абсолютного батыра и конные скачки. Здесь также пройдет концерт, организованный коллективами ДДН «Родник».

В 13.00 празднование стартует на площади Азатлык. С 12.00 жителей города будут поздравлять в парке Сидоровский, с 14.00 — в парке Победы. В 14.00 в амфитеатре на набережной Тукая выступит джазовый оркестр «Визит».