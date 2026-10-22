В Набережных Челнах пройдет традиционный турнир по дзюдо на призы «КАМАЗа»

Фото: Федерация дзюдо РТ

Республиканские соревнования по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет торжественно откроют 24 октября в спорткомплексе «Олимпийский». Турнир приурочен к двум знаковым датам: 400‑летию Набережных Челнов и 50‑летию со дня выпуска первого автомобиля КАМАЗ.

На татами сойдутся спортсмены в пяти весовых категориях – 66, 73, 81, 90 кг и свыше 90 кг. Они поборются за переходящий командный кубок турнира.

В церемонии открытия примут участие руководители Исполнительного комитета города, ПАО «КАМАЗ», Федерации дзюдо РТ, а также известные спортсмены и тренеры из разных регионов России.

Особая часть программы – турнир «Все звезды Татарстана». Зрителей ждут зрелищные командные встречи «стенка на стенку» между ветеранами дзюдо и действующими спортсменами. Победителям вручат переходящий кубок, медали и ценные призы.

В соревнованиях примут участие более 260 спортсменов из 27 команд Приволжского федерального округа. Начало торжественного открытия в 17.00.

История турнира берет начало в 1978 году – тогда прошел первый всесоюзный турнир на призы КАМАЗа. На протяжении 15 лет он собирал самых перспективных молодых дзюдоистов Советского Союза. После перерыва (с 1992 по 2001 год) соревнования вернулись в Набережные Челны в 2002 году и с тех пор стали доброй традицией.