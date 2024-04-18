В Набережных Челнах жертва аферистов стала их пособницей

В Набережных Челнах женщина, пострадавшая от рук мошенников, стала их пособницей.

«В текущем году был зафиксирован факт, когда в качестве курьера привлекалась потерпевшая сторона. Женщину пожилого возраста убедили в том, что ей нужно сохранить свои денежные средства, она перевела их мошенникам. Ее убедили помочь таким же женщинам. Будучи введенной в заблуждение, она приходила на встречи, после чего переводила денежные средства на счета мошенников, думая, что переводит на безопасные счета», - рассказала начальник отдела следственного управления УМВД Челнов Наталья Башарова.

Она отметила, что наиболее распространенным способом мошенничества остаются звонки от аферистов.

«В 99% случаев мошенничеств и краж все начинается с телефонного звонка. Хотелось бы предостеречь население: сотрудники банков и правоохранительных органов не будут привлекать вас к проведению оперативных мероприятий, особенно если это связано с перечислением денежных средств. Будьте бдительны. Если вам поступают звонки, то можно позвонить в дежурную часть и уточнить, работает ли там такой сотрудник, объяснить ситуацию, при которой поступил этот звонок. Может быть, тем самым вы сохраните свои денежные средства», - добавила представитель ведомства.

Мошенники в большинстве случаев используют IP-телефонию – больше 45% случаев. Сейчас активно используются виртуальные номера – больше 34% и сотовая связь – 23%, отметила Наталья Башарова.