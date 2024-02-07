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В Набережных Челнах женщина выпрыгнула из окна многоэтажки, спасаясь от пожара
Сегодня в доме №2 по улице Гафиатуллина в Челнах загорелась двухкомнатная квартира.
Как сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ. до приезда пожарных из окна горящей квартиры спрыгнула 32-летняя женщина. С переломом руки и отравлением продуктами горения ее госпитализировали. Из соседней квартиры пожарные спасли лежачего 61-летнего мужчину.
Причина пожара устанавливается. Предварительно – неосторожное обращение с огнем.
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