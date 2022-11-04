В Набережных Челнах завершилась реконструкция участка дороги в сторону Водозабора

В Татарстане завершилась реконструкция участка автомобильной дороги Набережные Челны – Водозабор протяженностью 1,46 километра. Работы проведены по национальному проекту «Безопасные качественные дороги», сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

«Дорожники выполнили устройство земляного полотна, новой дорожной одежды с покрытием верхнего слоя из щебеночно-мастичного асфальтобетона», – отметили в министерстве.

Рабочие также обустроили пешеходные тротуары, четыре автопавильона, шумовые полосы и 97 опор наружного освещения. Кроме того, установили светофор, 166 дорожных знаков, 40 пластиковых столбиков, металлическое барьерное ограждение длиной 284 метра и нанесли разметку.

Для обеспечения водоотвода специалисты провели устройство трех водопропускных трубы и отремонтировали еще одну, а также сделали водоотводные канавы вдоль тротуаров.

Национальные проекты реализуются в России с 2019 года по поручению Президента РФ Владимира Путина.