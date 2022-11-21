В Набережных Челнах завершены ремонтные работы на участке автодороги по улице Гостева

В Набережных Челнах завершены ремонтные работы на автодороге по улице Гостева на участке от ул. Аэродромная до ул. Батенчука. Они были проведены по национальному проекту «Безопасные качественные дороги», сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

«Выполнены устройство ливневой канализации, очистных сооружений ЛОС со стороны Замелекесье и резервуара ЛОС со стороны ГЭС. Обустроены подъездные дороги к ЛОС (Замелекесье) и ЛОС (ГЭС), а также рекультивация», – отметили в министерстве.

Кроме того, установлен монолитный бортовой камень, проведена гидроизоляция мостового полотна, установлены светофоры и освещение.

Рабочее движение по улице Гостева после реконструкции дороги и строительства моста открыли 30 августа. Реконструировать автодорогу и строить мостовое сооружение длиной 104,4 метра начали в прошлом году. Стоимостью работ составила более 1 млрд рублей.

Национальные проекты реализуются в России с 2019 года по поручению Президента РФ Владимира Путина.