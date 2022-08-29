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Ру Тат
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Строительство
29 августа 2022  11:02
Евгения Кожеева

В Исполкоме Челнов рассказали, сколько миллионов ушло на ремонт семи школьных пищеблоков

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В Набережных Челнах в этом году по республиканской программе отремонтировали семь столовых в школах №№6, 40, 44, 45, 53, 54, 76. На эти цели выделили 107 млн рублей, рассказал замруководителя городского исполкома Рамиль Халимов.

«Работы завершены. [Школы] готовы к приему наших детей», — отметил представитель исполкома.

Напомним, в прошлом году капитальный ремонт пищевых блоков провели в десяти школах Автограда.

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