В Набережных Челнах заселен новый дом по социальной ипотеке

Сегодня в Набережных Челнах состоялось заселение дома на проспекте Абдурахмана Абсалямова, построенного по программе социальной ипотеки. Обладателями ключей от квартир в 63-м микрорайоне стали работники предприятий и учреждений здравоохранения города, бюджетной сферы, дети-сироты и челнинцы, получающие жилье по программе «Молодая семья». Об этом сообщает Управление информационной политики и по связям с общественностью Челнов.

Заселение многоквартирного дома состоялось при участии мэра Наиля Магдеева. Градоначальник отметил, что в микрорайоне создана необходимая инфраструктура для комфортной жизни.

«Это прекрасный микрорайон. В прошлом году мы здесь построили детский сад, месяц назад заселили дом. В 200 метрах от дома началось строительство школы. 1 сентября этого года появится мегашкола на 1500 мест с двумя бассейнами. Мы и дальше будем здесь строить нужные социальные объекты», — поделился планами Магдеев.

В числе счастливых новоселов — семья Руслана и Лилии Петровых, которые в ноябре прошлого года получили трехкомнатную квартиру общей площадью 72 кв. метра. Глава семейства работает учителем физической культуры в школе №23, супруга Лилия — учителем английского языка в Пушкинском пролицее №78. Семья воспитывает двоих детей.

В доме десять жилых этажей, шесть подъездов, общая площадь квартир составляет более 13 тыс. квадратных метров. Все квартиры сданы в чистовой отделке, оборудованы сантехникой, электроплитами, датчиками задымления с извещателем, счетчиками учета воды, электроэнергии, регуляторами тепла и автоматической системой удаленного считывания данных. Инвестором выступил Госжилфонд при Президенте РТ.

«Осваивать 63-й микрорайон Госжилфонд начал в 2017 году. Дом №63-16 — это уже девятый соципотечный объект, который мы здесь заселяем. Теперь в микрорайоне будут проживать в общей сложности 2555 челнинских семей. В микрорайоне строятся еще четыре соципотечных дома на 680 квартир», — подчеркивает исполнительный директор Госжилфонда Марат Зарипов.