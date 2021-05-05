В Набережных Челнах заработала адаптивная комната для будущих мам

В челнинском центре социального обслуживания «Доверие» открылась адаптивная комната для будущих мам, созданная в рамках социального проекта «Я — мама». Проект реализуется на грант, полученный из Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Руководитель проекта Альмира Зарипова на торжестве рассказала о важности своевременной и комплексной подготовки будущих родительниц к появлению ребенка. Перед беременными выступили психологи, социальные работники, будущие мамы поучаствовали в мастер-классах с использованием оборудования адаптивной комнаты.

«Адаптивная комната — это пространство, оснащенное особой атрибутикой, которая помогает вжиться в роль мамы. Здесь специалисты будут проводить сюжетно-ролевые игры, способствующие формированию и развитию материнских компетенций. Также при обучении будут использоваться арт-терапевтические методы, которые через творческое самовыражение помогут женщинам снять тревожность и психологически подготовиться к родам. Будущим мамам расскажут, на какую социальную поддержку они и их будущие дети могут рассчитывать», — пояснили в центре социального развития «Доверие».