Общество 29 марта 2026 22:25

В Набережных Челнах запланировано обновление дорог на сумму около 2,7 миллиарда рублей

В Набережных Челнах в этом году предполагается модернизация трех участков дорог общей длиной почти 30 километров, сообщается в материалах портала госзакупок, согласно «Вести Татарстан».

На выполнение ремонтных работ выделят примерно 2,7 миллиарда рублей, что позволит улучшить транспортную инфраструктуру города.

Планируется выполнить работы на двух сегментах проспекта Мира. Длина этих участков составляет 12 и 8,8 километра. Еще 8,2 километра дорожного покрытия обновят на Набережночелнинском проспекте. Согласно тендерным условиям, победитель обязуется завершить все ремонтные мероприятия не позднее 22 октября.

Финансирование для этого масштабного проекта поступит из бюджета Татарстана. Ремонтные работы включены в региональную программу развития транспортных систем в ключевых населенных пунктах и предусмотрены также в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

#капремонт дорог Набережных Челнов #госзакупка
