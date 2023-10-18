Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Набережных Челнах закрывают на капремонт спорткомплекс «Олимпийский»
Спорткомплекс «Олимпийский» в Набережных Челнах начали готовить к капитальному ремонту, который продлится около года. Подготовительные работы планируют завершить к 1 ноября, сообщают «Челнинские известия».
По словам директора объекта Рамиля Касимова, ремонт затронет все - от крыши до подвала. На время проведения работ всех посещающих спортивные занятия детей распределят по другим спортшколам.
В беседе с журналистами Касимов не стал уточнять стоимость предстоящего ремонта. Ранее мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев, выступая на «прямой линии», озвучил предварительную сумму – более 500 млн рублей.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»