В Набережных Челнах закончили роспись стен храма, длившуюся восемь лет

Фото:Православное Закамье

Длившаяся восемь лет работа по росписи стен в храме великомученика Георгия Победоносца в Набережных Челнах полностью завершена. Об этом сообщают «Челнинские известия» со ссылкой на пресс-службу Закамского благочиния.

После завершения росписи храма иконописцем Евгением Прохоровым были изготовлены мозаичные иконы Архангелов, под куполом храма на внешней стороне. Финальным штрихом стала установка на стену алтаря иконы Святой Троицы и великомученика Георгия Победоносца.

После окончания работы в Георгиевском храме Прохоров озвучил желание изготовить мозаичные иконы для Свято-Вознесенского собора города Набережные Челны.