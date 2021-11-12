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Ру Тат
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Происшествия
12 ноября 2021  12:10
Павел Климчак

В Набережных Челнах задержали двоих рыбаков, которые незаконно выловили раков на 60 тысяч

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Накануне инспекторы рыбоохраны вместе с полицейскими задержали около реки Кама двоих мужчин, которые везли в своем авто три мешка с раками. Всего в мешках насчитали 531 рака.

 

Фото: пресс-служба Отдела Госконтроля, надзора и охраны водных биоресурсов по РТ

Выяснилось, что браконьеры установили на реке 36 раколовок. После сбора незаконного улова они попытались уехать.

 

Фото: пресс-служба Отдела Госконтроля, надзора и охраны водных биоресурсов по РТ

Общий ущерб водным биоресурсам составил 61 тысячу рублей. Материалы дела передали в полицию для решения возбуждения уголовного дела по статье «Незаконный вылов раков». Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе Отдела Госконтроля, надзора и охраны водных биоресурсов по РТ.

 

Фото: пресс-служба Отдела Госконтроля, надзора и охраны водных биоресурсов по РТ

 

#браконьеры #река Кама #незаконный вылов раков
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