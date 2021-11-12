В Набережных Челнах задержали двоих рыбаков, которые незаконно выловили раков на 60 тысяч

Накануне инспекторы рыбоохраны вместе с полицейскими задержали около реки Кама двоих мужчин, которые везли в своем авто три мешка с раками. Всего в мешках насчитали 531 рака.

Фото: пресс-служба Отдела Госконтроля, надзора и охраны водных биоресурсов по РТ

Выяснилось, что браконьеры установили на реке 36 раколовок. После сбора незаконного улова они попытались уехать.

Фото: пресс-служба Отдела Госконтроля, надзора и охраны водных биоресурсов по РТ

Общий ущерб водным биоресурсам составил 61 тысячу рублей. Материалы дела передали в полицию для решения возбуждения уголовного дела по статье «Незаконный вылов раков». Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе Отдела Госконтроля, надзора и охраны водных биоресурсов по РТ.