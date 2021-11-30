В Набережных Челнах заболеваемость ОРВИ за неделю выросла на 80%

В Набережных Челнах за минувшую неделю заболеваемость ОРВИ выросла на 80%. По данным местного территориального отделения Роспотребнадзора, этот показатель втрое повышает среднемноголетний уровень, пишут «Челнинские известия».

В городе зарегистрировано 8730 случаев острых респираторных вирусных инфекций. При этом ни одного случая заболевания гриппом не выявлено.

Показатель заболеваемости составил 166,2 случая на 10 тыс. населения.

Вместе с тем в Казани эпидемиологический порог по ОРВИ превышен на 13,6%. Работа временных инфекционных госпиталей столицы Татарстана продолжается с учетом стабилизации ситуации с коронавирусом.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в выходные дни среди челнинцев отмечается низкий темп вакцинации против Covid-19. Об обязательном обследовании больных ОРВИ на коронавирус недавно заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

Сейчас в России активно продолжается прививочная кампания. Президент РФ Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что в текущей эпидемиологической ситуации необходимо нарастить темпы вакцинации, чтобы сбить заболеваемость Covid-19. Недавно он прошел ревакцинацию и принял участие в испытаниях назального препарата от коронавируса.