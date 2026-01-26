В Набережных Челнах за время СВО зарегистрирован 561 брак с военнослужащими

Начальник управления ЗАГС Набережных Челнов Равиля Зарипова на аппаратном совещании подвела итоги работы ведомства за 2025 год, объявленный Президентом Годом защитника Отечества. По ее словам, деятельность ЗАГС была ориентирована на поддержку и внимание к семьям защитников страны.

За время проведения СВО в Набережных Челнах зарегистрирован 561 брак с участием военнослужащих. Каждая церемония проходила в день обращения, после чего молодожены возлагали цветы к мемориалам.

Особое внимание уделялось семьям мобилизованных. В 2025 году состоялись торжественные выписки 69 новорожденных. По поручению мэра города Наиля Магдеева каждой семье была оказана материальная помощь в размере 100 тысяч рублей из городского бюджета, также вручались подарочные наборы от Республики Татарстан.

Кроме того, в уходящем году впервые прошло масштабное мероприятие, приуроченное ко Дню Героев Отечества. В его рамках женам участников СВО вручили памятные медали в знак признания их стойкости, терпения и поддержки.