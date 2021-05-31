В Набережных Челнах за два месяца ликвидировали 25 свалок

В Набережных Челнах во время двухмесячника по очистке и благоустройству города ликвидировали 25 несанкционированных свалок, сообщил заместитель руководителя исполкома города Илья Зуев на деловом понедельнике.

За два месяца в очистке города приняли участие около 50 тысяч человек, 3 тысячи организаций и 18 единиц техники. Общими усилиями от мусора очищено 5 тыс. гектаров территории, вывезено 15,6 тысячи кубометров отходов, посажено 5 тысяч деревьев и кустарников.

«К сожалению, пока одни убирались, другие создавали экологические и другие проблемы. Ликвидировано 25 свалок. За нарушения правил благоустройства было составлено 322 протокола, наложено штрафов на 90 тысяч рублей», — отметил Зуев.