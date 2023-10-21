В Набережных Челнах за день высадили 5 тыс. деревьев

Сегодня в набережночелнинском микрорайоне «Притяжение» администрация и жители города высадили 3 тыс. деревьев и кустарников. Половина из них располагается возле нового центра образования «Гимназия № 57 — Притяжение». Всего же за день в Автограде высадили 5 тыс. деревьев и кустарников. Фото и видео с субботника появилось в телеграм-канале городской администрации.

Участие в мероприятии приняли 300 человек, среди них руководитель исполкома Фарид Салахов, первый замруководителя исполкома Илья Зуев, депутаты Горсовета, сотрудники исполкома. К посадке деревьев также присоединились ученики гимназии № 57.

«Именно около гимназии № 57 мы посадили 1,5 тыс. деревьев и кустарников для того, чтобы сделать этот район еще красивее, наряднее, для того, чтобы он был ещё более зеленым», — поделился Фарид Салахов.

Также он пригласил неравнодушных челнинцев принять участие в субботниках, пока это позволяет погода. На территории города на субботник вышли сотрудники администраций районов, работники предприятий, студенты и школьники.