В Набережных Челнах за день высадили 400 деревьев

Фото: nabchelny.ru

В Набережных Челнах во время субботника высадили более 400 деревьев разных пород. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Автограда.

В частности, вдоль проспекта Чулман около 46-го комплекса посадили 160 лиственниц, на Альметьевском тракте в поселке ГЭС — 100 елей, а на пересечении проспекта Чулман и улицы М. Юсупова — 130 рябин. Также деревья высадили и в старой части Челнов.

«Челнинские известия» отмечают, что рядом с 46-м комплексом раньше находились две автостоянки, которые были закрыты некоторое время назад. Местные жители переживали из-за того, что появится на их месте, и просили организовать здесь зону отдыха.

В акции по посадке деревьев поучаствовали сотрудники исполкома города, представители территориальных общественных самоуправлений, школьники и просто неравнодушные к состоянию окружающей среды горожане.

Всего с начала сентября в Набережных Челнах высадили 1347 деревьев. Среди них есть ели, сосны, рябины, лиственницы, голубые ели, тополи, липы и березы.