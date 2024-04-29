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В Набережных Челнах за 77,6 млн рублей приведут дороги в нормативное состояние
Исполком Набережных Челнов планирует направить 77,6 млн рублей на приведение дорог, тротуаров и инфраструктуры в нормативное состояние. Соответствующие тендер появился на портале госзакупок.
До 1 августа подрядчику предстоит провести срезку и ремонт покрытий на дорогах, провести устройство выравнивающего слоя, установить таблички с наименованием остановок и наружное освещение.
В контракт входят работы на дорогах общего пользования в городе 1-й, 2-й и 3-й очередности, путепроводах, мостах и других объектах.
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