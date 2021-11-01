В Набережных Челнах осенью высажено более 18 тыс. деревьев и кустарников

Во время проведения осеннего месячника в Набережных Челнах высажены 18 163 деревьев и кустарников. Об этом на аппаратном совещании рассказал первый заместитель руководителя исполкома Илья Зуев.

«Посажено более 18 тыс. деревьев и кустарников. На сегодняшний день это еще не предел: погода позволяет, и мы продолжаем в ежедневном режиме заниматься посадкой деревьев и кустарников», — отметил докладчик.

Деревья высажены в парках «Гренада» и «Сидоровский», бульваре Кереселидзе, бульваре Тинчурина, набережной им. Г. Тукая, по проспекту Чулман вдоль 46-го комплекса, на пустыре 37-го комплекса, вдоль Альметьевского тракта, на пересечении ул. М. Юсупова и пр. Чулман, во дворовах 28, 29, 30, 42-го комплексов и других общественных пространствах.

С участием мэра, представителей исполкома, жителей 29-го комплекса и управляющей компании осуществлена посадка голубых елей на территории Шишкинского бульвара.

Также в рамках осеннего месячника в Набережных Челнах выполнена очистка территорий от листвы и мусора на площади 5,4 тыс. га, вывоз мусора и растительных отходов 12,3 тыс. кубометров, санитарная обрезка 8.5 тыс. деревьев и 10 тыс. кустарников, очистка более 1,1 тыс. дождеприемных колодцев, ревизия и ремонт спортивных и детских игровых площадок, уголков отдыха, скамеек на территории жилфонда.

11 сентября в городе в рамках субботника «Зеленая Россия» и акции «Вода России» проведены мероприятия по очистке прибрежной территории Челны и Камы в районе Набережной им. Ф. Табеева и территории парка «Прибрежный» за 48-м микрорайоном.

20 сентября Набережные Челны впервые приняли автопробег «Чистая Страна 2.0» в рамках национального проекта «Экология». Участники плоггинг-забега очистили территорию парка «Прибрежный» на майдане, собранный мусор отсортировали активисты. Также были проведены игры для юных волонтеров, в которых школьники узнавали какой мусор нужно перерабатывать, и организована выставка автотехники для утилизации и перевозки мусора.