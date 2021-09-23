В Набережных Челнах выпустили в Каму более 26 тысяч мальков сазана

В Каму, в районе микрорайона «Чаллы Яр», выпущено 26,8 тыс. мальков сазана, чтобы компенсировать ущерб, наносимый водозаборными сооружениями. Зарыбление Нижнекамского водохранилища провел «Челныводоканал», рыбная молодь была предоставлена Арским рыбхозом, сообщает Управление информационной политики и по связям с общественностью.

Старший госинспектор рыбоохраны РТ Эльмир Хафизов отметил, что любая деятельность человека на водных объектах, имеющих рыбохозяйственное значение, наносит ущерб среде обитания животного мира и его кормовой базе. Расчет ущерба ежегодно производит Государственный НИИ озерного и речного хозяйства имени Л. С. Берга. Также институт определяет видовой состав и места, где рыба будет выпускаться в водоем. «Дальше мы согласовываем свои действия с предприятиями, зарыбляющими водоем. Это планомерная ежегодная работа», — рассказал Эльмир Хафизов.

Компенсационные выплаты «Челныводоканала» за наносимый ущерб водным биологическим ресурсам раньше доходили до нескольких миллионов рублей в год. Однако в 2010 году водозаборные оголовки оборудовали защитными устройствами — дополнительным и эффективным методом защиты молоди рыб от попадания в водозабор. После этих мер ущерб и компенсационные выплаты сократились более чем в 10 раз.