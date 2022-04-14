В Набережных Челнах вынужденная переселенка из Украины родила ребенка

В Камском детском медицинском центре Набережных Челнов вынужденная переселенка из Украины родила ребенка. Об этом рассказали в пресс-службе больницы.

«Акушеры-гинекологи Камского детского медицинского центра сегодня в 02.05 приняли роды у гражданки Украины. Новорожденный мальчик стал вторым ребенком в семье», – рассказали в КДМЦ.

По словам заведующего по акушерству и гинекологии Перинатального центра КДМЦ Алексея Эстрина, роды наступили в срок и прошли благополучно, на свет появился мальчик ростом 53 сантиметра и весом 3910 граммов.

Фото: Пресс-служба КДМЦ

«Семья переехала в Автоград из Луганской области в марте. Ребенок родился здоровым. Супруги благодарны персоналу Перинатального центра за заботу и внимательное отношение. Появление на свет маленького человечка для них – это символ новой мирной жизни», – отметили в клинике.

Родившегося ребенка молодые родители Юлия и Сергей назвали Александром. У маленького Саши есть сестра Мария, которой 13 лет.

«Юлия психологически была очень хорошо настроена на роды, выполняла все рекомендации. В настоящее время состояние роженицы и малыша удовлетворительное», – сообщил завотделением.

В Перинатальном центре КДМЦ подчеркнули, что в клинике будут и в дальнейшем принимать всех украинских переселенок, готовящихся к материнству.