Главной красавицей Сабантуя в Челнах стала 17-летняя школьница

В Набережных Челнах состоялся финал конкурса «Сабантуй гузеле-2021». Официальный статус первой красавицы городского Сабантуя завоевала учащаяся школы №30 Роза Амирова.

На завершающем этапе конкурса за корону боролись 10 финалисток. Они блестяще проявили себя при выполнении необычного задания. Девушки должны были перевоплотиться в одну из известных татарских женщин, прославившихся игрой на сцене, вокальными и другими талантами. Жюри высоко оценило умение претенденток «примерить» на себя звездные образы. Оно также внимательно отнеслось к состязанию талантов, в котором девушки показывали, как умеют играть на гитаре, поют, танцуют.

По итогам обсуждения победительницей конкурса признана 17-летняя Роза Амирова, которая покорила жюри яркой образностью своих выступлений и продемонстрировала на сцене цельность, энергичность и глубину своей личности.